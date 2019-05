Jornalista que tinha trisal com Ronaldinho Gaúcho o processa por agressão

A jornalista mineira Priscilla Alves Coelho entrou com uma ação judicial milionária na Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra Ronaldo Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, de acordo com informações publicadas no Blog do Leo Dias no UOL.

Ainda segundo o colunista, Priscilla pede indenização e partilha de bens referentes ao tempo em que viveu com o ex-jogador, entre meados de 2012 e dezembro de 2018. Nos autos, ela diz ter vivido uma relação com ele e uma terceira pessoa, que era amiga dela e entrou na relação a pedido do ex-jogador.

No processo ela ainda acusaria Ronaldinho de agredí-la com um empurrão, no dia 17 de dezembro de 2018, na rua do condomínio onde eles moravam, na Barra da Tijuca, no Rio. Priscilla não registrou queixa na polícia.

O Blog do Leo Dias entrou em contato a jornalista confirmou que pede na Justiça 1/3 de tudo o que Ronaldinho ganhou durante o período em que estiveram juntos.

Ronaldinho Gaúcho possui um patrimônio avaliado em R$ 253 milhões e, durante o tempo em que esteve com Priscilla, atuou nos clubes de futebol do Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro (México) e Fluminense.

Ao blog do jornalista, Sérgio Queiroz, advogado de Ronaldinho Gaúcho, declarou não ter conhecimento do processo. Já o advogado de Priscilla, Bruno Medrado, diz que a ação é sobre direito de família.

A assessoria de imprensa de Ronaldinho Gaucho informou ao blog que o jogador não tem contato há muito tempo com Priscila Coelho, e que inclusive eram amigos no passado, mas agora, parece ser "mais uma procurando espaço e notoriedade na mídia".