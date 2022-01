Jornalista revela salários dos pilotos da Fórmula 1 em 2022; veja

A presença de Lewis Hamilton na temporada 2022 da Fórmula 1 ainda é um mistério. O piloto da Mercedes está 'sumido' desde que perdeu o campeonato mundial do ano passado para Max Verstappen, e vários rumores dão conta de uma suposta aposentadoria. Mas, caso decida voltar às pistas, o heptacampeão terá pela frente um salário milionário.

O jornalista Fritz-Dieter Rencken, do Racing News365, divulgou quanto cada piloto receberá para correr na próxima temporada, com Hamilton na liderança. De acordo com a lista, o astro receberá 35 milhões de euros anuais para atuar na F1 2022.

Em segundo lugar, aparece o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, com 21,9 milhões de euros. E, fechando o top 3 dos maiores salários, está Fernando Alonso, da Alpine (antiga Renault), com 17,5 milhões de euros.

Protagonistas da última temporada, a Red Bull Racing e a Mercedes, aliás, possuem uma enorme diferença salarial entre seus pilotos. Pela equipe austríaca, Sergio Pérez ganhará apenas um terço do que Verstappen: 7 milhões de euros anuais. Já George Russell, companheiro de Hamilton na escuderia alemã, receberá 30 milhões a menos que o heptacampeão: 4,4 milhões de euros.

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, receberá o menor salário do grid, com um valor de 660 mil euros mensais. É menos do que a dupla da Haas, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, que receberão 880 mil cada.

Confira os salários dos pilotos da Fórmula 1 de 2022: