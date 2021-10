Jornalista se emociona ao vivo ao noticiar 30 dias sem mortes por covid-19

Durante a edição desta terça-feira (05) do RN1, telejornal da Inter TV Cabugi, afiliada a TV Globo no Rio Grande do Norte, o jornalista Kleber Teixeira se emocionou ao noticiar que o Hospital Giselda Trigueiro, unidade de referência para o atendimento de pacientes graves com covid-19, em Natal, atingiu a marca recorde de 30 dias sem mortes pela doença.



Mesmo ao vivo, ele não conseguiu conter as lágrimas com a boa notícia. “É uma felicidade muito grande poder dar uma notícia dessa”, comentou. Ele seguiu falando ainda que entre os soluços.



“Foram 7.343 mortes até agora por covid, e aí quando a gente vê uma notícia como essa não tem como não desabar”, diz Kleber. Ele ainda se desculpa por perder a compostura.



O apresentador do jornal, Murilo Meireles comentou sobre o momento de sensibilidade vivido pelo colega e afirmou que as desculpas não eram de maneira alguma necessárias.



“Se você não conhece o Kleber pessoalmente deixa eu dizer para você, o Kleber é puro coração”, explica o apresentador. “A gente lembra de tudo o que foi vivenciado ao longo desses quase dois anos, foi tudo muito intenso. E quando tem uma notícia como essa, 30 dias sem morte em um hospital que foi durante muito tempo o termômetro da pandemia na Região Metropolitana de Natal, a gente se emociona.”



Atualmente, o Hospital Giselda Trigueiro é a unidade com maior número de leitos de UTI disponíveis para tratamento da covid-19 no Rio Grande do Norte, com 35 unidades. Mais de 1.200 pessoas já tiveram alta da UTI na unidade de referência.