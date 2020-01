Jornalista Sérgio Noronha morre aos 87 anos no Rio de Janeiro

O jornalista Sérgio Noronha morreu nesta sexta-feira (24). Comentarista com passagens nas TVs Globo, SporTV e Band, entre outras, além das rádios Tupi, Globo e Jornal do Brasil, ele tinha 87 anos e sofria do Mal de Alzheimer desde 2015. Há 10 dias, estava internado no Hospital Rio Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde sofreu uma parada cardíaca.

Seu Nonô, como era conhecido, teve falecimento confirmado ao Globoesporte.com por Arnaldo Cezar Coelho, seu companheiro de trabalho durante anos. Arnaldo, aliás, ajudava a manter o amigo no Retiro dos Artistas, onde Noronha vivia desde novembro de 2018.

"Perdi um amigo. Conhecei Seu Nonô quando ele jogava futebol na Urca na década de 60. Ele era o cara que sentava no paredão e ficava me pressionando quando era juiz. Ali conheci ele. Depois, ele foi para o Jornal do Brasil, Rádio Globo... A vida toda foi meu companheiro, um parceiro de vida toda de frequentar a minha casa", falou Arnaldo, ao Globoesporte.com.

No Retiro dos Artistas, Noronha teve uma pneumonia e foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado sete dias no CTI. Na última quinta-feira (23), chegou a ser transferido para o quarto, mas passou mal e teve uma parada cardíaca.