José Aldo faz luta defensiva e perde para Merab Dvalishvili

José Aldo frustrou os seus torcedores ao ser superado por Merab Dvalishvili no card principal do UFC 278, disputado na madrugada deste sábado, em evento realizado nos Estados Unidos. O tropeço interrompe uma sequência de três vitórias seguidas do brasileiro e torna mais distante o sonho de voltar a brigar pelo cinturão da categoria peso-galo (até 61 kg).



A derrota do ex-campeão dos penas teve decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28 e 30-27) e mostrou o brasileiro com pouco repertório de ataque para enfrentar o georgiano no octógono.



A estratégia de José Aldo foi de estudar o rival, neutralizar o seu jogo de quedas e explorar uma brecha para encaixar seus golpes.



Dvalishvili, no entanto, foi mais agressivo a apresentou mais volume durante a maior parte do combate. No primeiro assalto, ele chegou a aplicar um chute rodado e buscou os jabs para testar a resistência do lutador brasileiro.



No segundo assalto, Dvalishvili seguiu mais agressivo desde o início e foi superior apesar de não conseguir levar seu oponente ao solo. Aldo aceitou menos o jogo de clinche, mas acabou pressionado na grade demonstrando falta de agressividade diante do ímpeto do adversário.



A última etapa do confronto manteve o panorama de toda a luta. O georgiano buscou utilizar seus golpes e tentou aplicar três quedas. Mesmo sem ir ao solo, José Aldo manteve a estratégia de jabs e diretos, que acabou tendo pouco efeito na visão dos juízes. Por fim, Merab acabou sendo declarado vencedor.

BORRACHINHA VENCE

Todos aguardavam um rápido desfecho quando Paulo Costa, o Borrachinha, entrou no octógono contra o ex-campeão do UFC, Luke Rockhold, mas presenciaram uma verdadeira batalha que rendeu o prêmio de luta da noite pela organização. O brasileiro conseguiu a vitória no UFC 278 por pontos em decisão unânime de 30-27 por todos os juízes.



Paulo Costa se recuperou de duas derrotas seguidas e adianta que quer lutar o seu próximo compromisso no Brasil. Dana White, chefe do UFC, já adiantou que a maior organização do MMA deverá retornar ao país em janeiro. Dana também aproveitou para se desculpar com o brasileiro. A Usada, a Agência Antidoping dos Estados Unidos, interrompeu o corte de peso do lutador na sexta-feira para colher sangue para teste, atrapalhando o sempre difícil processo.



"Isso nunca mais irá acontecer. É um absurdo um lutador estar cortando o peso e ser acordado às 6h da manhã para colherem o seu sangue. Eu subi no octógono e pedi desculpas a ele pessoalmente", lamentou Dana.