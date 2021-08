José Aldo supera Pedro Munhoz por unanimidade no UFC 265

José Aldo voltou ao octógono nesta madrugada de domingo para enfrentar o compatriota Pedro Munhoz, pela categoria peso-galo, no UFC 265, em Houston, nos Estados Unidos. Mesmo em categoria inferior, o ex-campeão dos penas mostrou muita agilidade e relembrou os bons momentos para ganhar o combate por decisão unânime dos juízes. Recebeu um triplo 30/27 e "pediu" para lutar pelo cinturão.



Foi a segunda vitória seguida de José Aldo, então o quinto do ranking da categoria. Após a confirmação da vitória, ele mandou um recado para os futuros oponentes. "Eu venho treinando muito e meu sonho é ser campeão nessa categoria. Essa é motivação pra estar aqui hoje", afirmou, já pressionando para voltar a disputar um cinturão.



A prova da boa luta de José Aldo veio do tanto de golpes significativos aplicados ao longo dos três rounds. Ele desferiu 114, sua melhor marca no UFC, superando os 102 golpes aplicados na revanche contra Chad Mendes, na qual lutaram cinco rounds.



O ex-campeão dos penas mostrou uma defesa sólida e castigou muito Pedro Munhoz, que iniciou o combate com enorme agressividade, nos contragolpes. Aldo cresceu no segundo round ao investir em golpes na linha da cintura.



O domínio foi total e, no fim, ele agradeceu a Pedro por proporcionar uma luta em grande estilo, que serviu para testar sua força para futuras decisões de cinturão. Ele não esconde querer figurar novamente entre os melhores do UFC.



"O Pedro é um cara muito duro, só tenho que agradecer a oportunidade de lutar com ele. Pode ter certeza que os próximos desafiantes eu vou cair ainda mais", prometeu José Aldo.