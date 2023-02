José de Abreu é levado ao hospital após sofrer acidente durante gravação de novela

O ator veterano José de Abreu, de 76 anos, estava andando em um jegue durante as gravações do final da novela "Mar do Sertão" (Globo), quando caiu no chão e bateu as costas.

O artista não desmaiou na hora, apenas sentiu dores e precisou ser levado ao hospital de ambulância, como parte do protocolo da Globo para casos de acidente. Ele foi imobilizado e colocado em uma maca antes de ser encaminhado à uma unidade de saúde do Rio de Janeiro.

Apesar do susto, José de Abreu já está em casa e de repouso. Ele contou no Twitter que preciso fazer uma ressonância para confirmar a tomografia realizada no hospital, mas passa bem.