José Dirceu assistiu à posse de Lula da Esplanada dos Ministérios

O petista José Dirceu assistiu no domingo (1º) à terceira posse de Lula na grama da Esplanada dos Ministérios. Inelegível desde a época do mensalão, em 2005, Dirceu, que era um dos homens de confiança do presidente no primeiro governo, foi reconhecido por apoiadores e posou para selfies.

Em 2022, Dirceu atuou nos bastidores da campanha.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o deputado e filho de Dirceu, Zeca Dirceu (PT-PR), afirmou que o pai "preferiu ficar na grama se divertindo", enquanto ele próprio circulava pelo Salão Nobre do Planalto após a cerimônia de posse.

A ex-presidente Dilma Rousseff, que sucedeu Dirceu na Casa Civil, acompanhou o discurso de Lula no Planalto.