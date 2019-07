José Raimundo e Georgina Maynart estreiam na apresentação do Bahia Rural

A partir de amanhã, o Bahia Rural, programa que traz as novidades do campo e agronegócio baiano, terá novos apresentadores e uma nova editora.

Substituindo o jornalista Válber Carvalho, os jornalistas José Raimundo e Georgina Maynart assumem o comando do programa. A edição vai ficar sob a responsabilidade de Núbia Tawil.

Georgina e José Raimundo já são conhecidos da atração que passa todos os domingos de manhã. Os dois colaboram há anos realizando reportagens especiais pelo estado para o programa. Os profissionais vão continuar com as reportagens e o comando do Bahia Rural será dividido de forma alternada.

“Preparamos um time forte e de grande qualidade para responder pelo Bahia Rural. Reconheço a contribuição imensa dos colegas que nos deixaram e aposto muito na nova equipe”, afirma Eurico Meira da Costa, diretor de jornalismo da TV Bahia.

Para comemorar os 20 anos no ar, durante o mês de agosto, o Bahia Rural vai ter conteúdos especiais. O programa é um dos produtos com maior número de premiações na história da TV Bahia. Em 2017, um reportagem de Georgina Maynart sobre a superprodução de ovos em uma granja na Bahia venceu o Prêmio Alltech de Jornalismo, no estado de Kentucky, nos EUA.



TV Bahia, Domingos, 7h30