Josyara e Giovani Cidreira se encontram em Estreite, disco conjunto

Dois jovens e talentosos compositores baianos, Josyara e Giovani Cidreira se encontram em Estreite, álbum conjunto que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (27). Transmutando diferentes Bahias em filtros contemporâneos, eles assinam, separadamente, oito composições inéditas. Cada um, no entanto, se mistura às composições solo do outro, seja com em voz, instrumento, ou influência.

A faixa Palma abre o álbum sinalizando o pé na porta da dupla: “Se esse é o jeito desse mundo eu tô no meu direito”. Com vozes entrelaçadas, a composição de Giovani é a síntese do estreitamento da sua música com a de Josyara. Já Molha, a segunda canção do disco, traz a poesia de Josyara em enredo sensual: “Você vai chover no deserto dos meus olhos / E se vai chover / Molho”. Os acordes que fazem cama durante toda a gravação parecem emular um berimbau, enquanto a voz de Josyara vai se somando em camadas, entremeada pela dobra da voz de Giovani.

Natural de Juazeiro, Josyara lançou em 2012 o primeiro álbum, Uni versos, e em 2018 Mansa Fúria, com repertório autoral de grande força poética, valorizado pelo singular toque do seu violão. Giovani Cidreira, por sua vez, foi vocalista da banda Velotroz, e estreou na carreira solo com o EP Giovani Cidreira. Com o álbum Japanese Food (2017) ganhou projeção nacional, e no ano passado lançou o EP Mix​$​take (2019), em produção com Benke Ferraz, da banda Boogarins.



Assim, Esreite vai aproximando a melancolia eletrificada de Giovani ao êxtase percussivo de Josyara. O violão furioso, e tão único da artista de Juazeiro, tocando o canto confessional, ora íntimo, ora explosivo, do soteropolitano.

O álbum é o terceiro do projeto especial Joia Ao Vivo, um braço do selo Joia Moderna (do DJ Zé Pedro), que conta com curadoria dele e do Marcio Debelian. Ao contrário do que faz supor o título do projeto, os discos do projeto são gravados em estúdio. A ideia inicial era juntar Josyara com o cantor, compositor e pianista Zé Manoel, mas, como o artista pernambucano vem se dedicando à gravação do terceiro álbum de estúdio, Giovani Cidreira foi convidado a se unir com a colega baiana para fazer o disco.

Os outros dois trabalhos já lançados pelo Joia Ao Vivo são Iara Ira (que reuniu Duda Brack, Julia Vargas e Juliana Linhares) e Voz Bandeira (álbum da Marina Iris que trouxe vozes da literatura como Conceição Evaristo, Elisa Lucinda e Ana Maria Gonçalves).