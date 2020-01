Josyara lança clipe de Apreciação, filmado na festa de Iemanjá

Foi durante a festa de Iemanjá do ano passado que a cantora juazeirense Josyara gravou as imagens do clipe Apreciação, que ela lança nesta sexta-feira (31). A música é a primeira das doze faixas do disco Mansa Fúria, de 2018, gravado pelo selo Natura Musical.

Filmado nesse mesmo e simbólico período do ano passado, o clipe que homenageia a Rainha do Mar é uma parceria da artista com o produtor e curador Tiago Di Mauro, da Infinita Productions, e com o diretor britânico Peter Culshaw. “Eu estava produzindo um episódio do documentário Transe Missão: Bahia do Peter Culshaw, sobre divindades femininas e ele me pediu pra encontrar uma cantora da nova geração que pudesse falar de Iemanjá. Me veio à cabeça Josyara, que eu havia acabado de conhecer. Rodamos a entrevista no Santo Antônio Além do Carmo, o dia era lindo, e eu sugeri ao Peter que captasse mais imagens e dirigisse um videoclipe dela. Ali mesmo começamos a filmar, tudo muito rápido”, comenta Tiago Di Mauro, produtor e responsável pelo encontro e execução do projeto.

O clipe começa na praia de Imbassaí, no litoral baiano, transita entre imagens da festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, do show de Josyara neste mesmo dia e, por fim, ganha as interferências gráficas da artista visual Natalia Arjones, autora também da foto de capa de Mansa Fúria e da composição artística que integra o encarte do álbum.

Para Josyara, a relação com o mar está intimamente ligada ao seu processo de criação, tanto nas composições quanto nas referências musicais. “O dia 2 de fevereiro é um dos meus dias preferidos do ano todo. Faço questão de estar em Salvador, perto do mar, reverenciando a mãe de todos nós. A festa de Iemanjá é a única do nosso calendário que leva o nome de uma entidade africana e feminina, isso é muito representativo. Toda homenagem a Ela ainda é pouca”.

Josyara se apresenta gratuitamente neste domingo (2), no Lálá Multiespaço, na Praia da Paciência, às 15h.