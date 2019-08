Jota Quest apresenta turnê acústica nesse domingo (18) na Concha

Depois de mais um ano em turnê, o grupo Jota Quest volta a Salvador para apresentar o Saideira Acústico Tour, na Concha Acústica, domingo. Nessa apresentação, que roda o país há dois anos, a banda mostra releituras dos seus grandes sucessos e de outros artistas da música popular.

Rogério Flausino, vocalista do Jota, conta como esse novo formato de show renovou não só as músicas, mas a banda também: “O acústico fez a gente se redescobrir. Depois de 20 anos, você se apresentar de uma maneira diferente, um formato diferente, todos sentados... é um verdadeiro presente”, afirma.

Depois de estender a turnê por mais seis meses, o cantor lembra do pedido para tocar na cidade, onde guarda boas lembranças com a banda. “Tocar em Salvador é sempre especial. A gente ia acabar a turnê no início desse ano, mas ela deu tão certo que a gente resolveu continuar, e não tinha como não voltarmos para Salvador. Tem que passar aqui de qualquer jeito”, diz.

Paulinho Fonseca, PJ, Rogério Flausino, Marco Túlio e Márcio Buzelin formam a Jota Quest: juntos desde 1996 (Foto: João Paulo Lima)

No repertório, estão presentes as grandes canções da banda, como Dias Melhores e Na Moral, além das músicas presentes no EP digital Saideira, como Palavras de Um Futuro Bom. Todas repaginadas pelo formato acústico que, para Flausino, enriquece de detalhes a harmonia e foi feito para “cantar junto”. Mas há também as homenagens a Roberto Carlos (Além do Horizonte) e Jorge Ben Jor (O Telefone Tocou Novamente).

“Quando os modelos acústicos estouraram a gente ainda era uma banda nova, só com dois álbuns lançados, não fazia muito sentido a gente fazer essas versões das nossas músicas. Fazia sentido se aventurar mais um pouco”, disse Rogério, sobre o momento certo para a turnê

Com quase 25 anos de história, o Jota Quest acumula fãs há mais de duas décadas, conseguindo trazer a sensação nostálgica de alguma faixa marcante, mas também renovando o estilo do repertório em seus shows.

“Existem coisas na vida que você só vive se você for perseverante, se você tiver uma longevidade. Já fomos uma banda nova, uma banda de meia idade, e nós vivíamos coisas incríveis. Mas a gente não vivia coisas que estamos vivendo agora. Com o tempo, nossas músicas estão fazendo cada vez mais sentido, ainda mais quando fazem parte da vida das pessoas”, pontua Flausino.

“Se eu te der um CD físico você vai botar para rolar aonde? Você pode lançar o físico, mas quase ninguém mais tem o equipamento, então o negócio vira digital. Se você não lançar digitalmente, você praticamente não lançou”, disse o vocalista sobre os CD´s digitais

Sobre o EP digital, o vocalista lembra como o alcance é maior. Apesar de ser um material mais experimental e curto, é indispensável para o sucesso de qualquer banda.

Jota Quest em Salvador

O quê: Jota Quest Saideira Acústico Tour

Onde: Concha Acústica

Quando: Domingo (18), às 19h

Ingresso: R$ 120| R$ 60 (plateia) e R$ 240 | R$ 120 (camarote)

Venda: bilheteria TCA, sac´s barra e Bela Vista e site Ingresso rápido. Clube CORREIO: 20% de desconto

Confira a versão da música Além do Horizonte:



*com orientação da editora Ana Cristina Pereira