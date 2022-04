Jota Quest e Jau se apresentam em Praia do Forte no sábado (16)

O Shopping Barra lança sua Campanha Moda Inverno 2022 nesta quarta (13) e para marcar a nova temporada do estabelecimento oferece ao público um show gratuito do cantor e compositor Jau. A apresentação acontece às 20h30 na praça central do shopping, no primeiro piso. A estética da campanha leva, ainda, uma homenagem à Semana da Arte Moderna, que completa 100 anos em 2022, além da grande artista Tarsila do Amaral, ícone da mostra.

No sábado (16), Jau se junta à banda Jota Quest no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte. No repertório do baiano alguns clássicos de sua autoria, como Flores na Favela, Já é, Café com Pão e Vixe Mainha. Já a banda mineira traz hits como Fácil, Só Hoje, Oxigênio, De Volta ao Planeta dos Macacos, Na Moral, Até Onde Vai, O Sol e Além do Horizonte.

O Castelo Garcia D’ávila é nacionalmente conhecido pela sua importância histórica e hoje é um dos principais monumentos do patrimônio histórico e cultural brasileiro, localizado no município de Mata de São João. O ingresso para o show de Jau e Jota Quest custa R$ 150 (primeiro lote)



SERVIÇO - Jota Quest & Jau, no Castelo Garcia D'Ávila | sábado (16), às 19h | Ingressos: R$ 150, à venda no Sympla