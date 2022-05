Jove fica cara a cara com a morte para provar ao pai que é peão

A vida de Jove (Jesuíta barbosa) vai passar por um verdadeiro turbilhão emocional após a morte de sua mãe. A dor da partida materna o fará voltar a se dedicar à missão de virar peão, e arriscando tudo. Sem que José Leôncio (Marcos Palmeira) saiba, ele sairá em uma comitiva e viverá seus piores dias no contexto da trama. Ele enfrentará uma tempestade gigantesca, chegará a exaustão e quase morrerá.

De acordo com o Notícias da TV, prestes a desmaiar em cima do cavalo, o rapaz verá a boiada ficar sem controle diante de fortes ventos, chuva e enchente. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 30.

Antes, no entanto, o público verá terá visto o herdeiro do "rei do gado" voltar ao Rio de Janeiro para dar à avó, Mariana (Selma Egrei), a notícia da morte de sua mãe.

A madame não aceitará com facilidade ter perdido a filha. Madeleine estará em uma avião que vai cair ao sobrevoar o Pantanal com o tempo ruim no capítulo deste sábado (21). Destroços da aeronave serão encontrados em um rio, mas os corpos dela e dos tripulantes desaparecerão.

De volta ao Pantanal, o fotógrafo cismará que tem de provar ao pai que é um peão, já que o sangue dos Leôncio corre em suas veias. O Velho do Rio (Osmar Prado) está operando um verdadeiro "milagre" na transformação do jovem da cidade grande em caubói. Ele perdeu o trauma de andar a cavalo e está aprendendo a caçar.

Em uma conversa com Juma (Alanis Guillen), ele desabafará. Falará que precisa cuidar da avó e da tia, que estão falidas. "Sempre fui vagabundo e agora decidi mudar de vida e me acertar com meu pai", falará. Em seguida, o herdeiro de José Leôncio pedirá que ela vá morar com ele na fazenda.

O dono das terras estará em viagem, e Jove virará chacota novamente entre os peões ao tentar trabalhar na lida com o gado. Furioso, ele tentará provar para todos que é um deles. Ele insistirá em sair em comitiva com os trabalhadores. Tadeu (José Loreto) será contra, e os dois vão discutir.

Depois de um dia em comitiva, o filho de Madeleine estará exausto e não saberá até quando resistirá em cima do lombo do cavalo. Ari, pelo rádio, avisará Tadeu de uma tempestade em Aquidauana. Ele afirmará que é necessário fazer algo para salvar a boiada e os peões que serão surpreendidos pela enchente.

Ao mesmo tempo, o telespectador verá o caos instaurado na comitiva. Jove tentará enfrentar as adversidades, mas ficará a um passo de se entregar à morte no remake da saga rural.