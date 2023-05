Jovem cai de pêndulo de 20 m enquanto comemorava divórcio: 'Queria aproveitar de todas as formas'

Um jovem de 22 anos que caiu de um pêndulo de 20 metros de altura, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, afirmou que se jogou do local enquanto comemorava o próprio divórcio.

A atividade, parecida com bungee jump, envolve prender o próprio corpo a uma corda para saltar. O caso aconteceu no dia 11 de fevereiro, e agora, Rafael Tostas passa por uma rotina intensa de terapias para reduzir as sequelas do acidente.

"Eu sempre fui uma pessoa muito calma, mas de um tempo para cá as coisas mudaram. Depois do divórcio eu queria aproveitar de todas as formas. Eu estava fazendo muita loucura. Não estava valorizando nem um pouco minha vida", contou em entrevista ao g1.

O passeio foi feito com um primo e uma amiga de infância, três dias antes do aniversário do jovem, que agora é grato por ter sobrevivido e afirma que o acidente serviu para que ele reavaliasse sua forma de ver o mundo.

"Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não quero mais ser aquele Rafael que eu era antes. Tenho que agradecer por estar vivo, que já é uma coisa muito grande", compartilha. Ele fraturou o pescoço, a lombar, machucou as costas e o rosto.

Dentre as sequelas, ficaram a dificuldade para levantar peso, dor em algumas regiões do corpo e fraqueza, além dos traumas psicológicos para o jovem.

"O meu sono não é o mesmo. Não estou conseguindo dormir. Tive que ir atrás de ajuda. Comecei a ter crises, tenho pesadelos, tenho medo de ir dormir. A gente acha que a gente é forte, mas se você tiver um especialista ou uma luz é muito melhor do que tentar levantar sozinho", compartilha.

Rafael está, até hoje, afastado do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele é operador de produção e faz inspeção industrial em uma fábrica de Araucária, onde mora.