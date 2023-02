Jovem conta ter sido atingida por raio nas vésperas do aniversário na Bahia: 'Brinco derreteu'

Uma moradora da zona rural de Ibotirama, no oeste da Bahia, passou por uma situação inusitada na última terça-feira (21). Fátima de Sousa da Silva Brito foi atingida por um raio apenas dois dias antes de completar 24 anos, nesta quinta-feira (23).

Nas redes sociais, ela relatou que o momento ocorreu depois ela que saiu para olhar animais com a mãe, enquanto chovia. Ela não estava com objetos de metal por perto, apenas usava brincos. Os adereços derreteram.

De acordo com a baiana, com o impacto, ela caiu e foi socorrida pela mãe. Depois, foi levada para o Hospital Regional de Ibotirama por um vizinho e foi atendida por médicos. "Só senti um clarão no meu rosto, como se fosse um vento me arremessando", relatou a baiana.

"Senti uma queimação no corpo, como se tivesse pegando fogo e meu cabelo começou a sair fumaça".

Fátima Brito contou que ficou cinco minutos sem conseguir escutar o que as pessoas falavam.

"Agora estou bem, mas é uma situação que eu não consigo explicar, porque eu não tenho queimadura. Só sinto uma pequena surdez e uma dorzinha no ouvido", relatou.

A baiana, no entanto, viu a sobrevivência como uma nova oportunidade e agradeceu a Deus por estar viva.