Jovem de 16 anos invade escola e ataca alunos com golpe de machado no RS

Foto: Reprodução

Um jovem de 16 anos está sendo procurado na cidade de Charqueadas, município gaúcho da região metropolitana de Porto Alegre, após atacar estudantes do Instituto Educacional Estadual Assis Chateaubriand. Ele feriu alunos com golpes de machado.

De acordo com o Metropoles, o agressor estudava no colégio que foi palco do ataque. Ele está foragido. O ataque ocorreu por volta de 13h10 desta quarta-feira (21). As buscas continuam.

A direção da escola informou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que há alunos feridos. Cinco estudantes e uma professora foram levados para o Hospital de Charqueadas. de acordo com a unidade médica, os casos não são graves.

O aluno, após desferir golpes contra os estudantes, teria tentado atear fogo a uma sala de aula, mas não conseguiu. Ele carregava um galão com gasolina.

Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários, Maurico Naatz, os ferimentos das vítimas são superficiais, como nas mãos, nas costas e nas pernas. “Eles estão em estado regular, mas bem nervosos pelo fato que aconteceu na escola. Todas estão fora de risco”, destacou, ao chegar ao local.

A Prefeitura de Charqueadas acompanha o caso. Com a repercussão, segundo a assessoria de comunicação do Executivo municipal, muitos pais buscaram os filhos mais cedo nas escolas do estado.

O instituto é administrado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. O órgão informou, por telefone, que está apurando o que ocorreu e não se manifestou.

Cerca de 35 policiais acompanham a situação no local, que tem ruas interditadas. As buscas continuam. O agressor teria dito, ao fugir do colégio, que buscaria outras vítimas.