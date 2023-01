Jovem de 18 anos morre em motel após comemorar virada do ano em SP

A jovem Melina Lopes, de 18 anos, morreu no domingo (1) em um motel na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo. Ela estava com o namorado, de 23 anos, no local.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, policiais militares foram chamados para atender a ocorrência, por volta das 13h, e encontraram a vítima desmaiada sobre a cama do motel.

Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas a jovem morreu no local.

Segundo o Uol, o namorado da mulher explicou aos policiais que estava dormindo e, quando acordou, já encontrou a jovem "passando mal".

No boletim de ocorrência consta que não foi encontrada nenhuma marca de violência no corpo da jovem.