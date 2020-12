Jovem de 19 anos é esfaqueada pelo ex-namorado no Itaigara

Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada pelo ex-namorado no hall de um edifício no bairro do Itaigara, na tarde desse domingo (6). Segundo informações da 35ª CIPM (Iguatemi), uma equipe foi até o local, mas a jovem já tinha sido socorrida para um hospital e o suspeito havia fugido.

Segundo a polícia, testemunhas contaram que "ela sofreu uma tentativa de homicídio pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento". Uma equipe da polícia foi até a a casa do autor, mas ele também não estava.

"Os policiais da unidade foram até a unidade hospitalar onde a jovem foi socorrida e orientaram os familiares a fazerem o registro na delegacia. A Polícia Civil vai investigar o crime", diz a nota enviada pela PM.