Jovem de 19 anos é morto a tiros na frente da mãe em São Cristóvão

Um rapaz de 19 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (2), no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Ricardo Henrique Alves Bispo estava caminhando com a mãe em uma rua na localidade do Alto do Cajá quando dois homens de moto se aproximaram e atiraram contra ele, fugindo em seguida.

Equiés da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local, mas quando chegaram Ricardo já tinha sido levado por familiares a um hospital, mas ele não resistiu.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre motivação e autoria.