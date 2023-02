Jovem de 19 anos morre após pular de ferry-boat em Bom Despacho

Um jovem de 19 anos morreu após pular de um ferry-boat, nas proximidades do Terminal Marítimo de Bom Despacho, no sábado (25).

De acordo com a Polícia Civil, Ícaro Rodrigo Teles Carvalho foi vítima de afogamento. Ele pulou da embarcação na companhia de um amigo, com a intenção de chegar no mar a nado, porém desapareceu.

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27) pelos Bombeiros, após buscas. A Delegacia Territorial de Itaparica expediu as guias de perícia e remoção do corpo.

Procurada, a Internacional Travessias, responsável pela operação do sistema de ferry-boats, afirmou que aguarda confirmação de que o garoto pulou do ferry para emitir uma nota.