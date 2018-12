Jovem de 20 anos morre durante incêndio com sete feridos em Feira

Uma jovem de 20 anos, Bárbara Braz, morreu e outras sete pessoas ficaram feridas durante um incêndio em um conjunto habitacional em Feira de Santana, nesta terça-feira (4).

A Polícia Civil informou que ainda investiga as causas do incêndio, que começou por volta das 4h numa casa no Residencial Iguatemi, bairro Mangabeira, mas suspeita-se que o fogo tenha sido iniciado após um curto-circuito.

As vítimas que sobreviveram ao incêndio foram levadas para o Hospital Clériston Andrade (gestão estadual), onde chegaram com queimaduras de segundo e terceiro graus.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que os casos mais graves foram atendidos e depois transferidos em helicóptero da Polícia Militar para a unidade especializada em queimados do Hospital Geral do Estado (HGE).

“Dos sete internados no hospital, dois foram transferidos para o HGE e um teve alta médica, quatro permanecem internados”, informa a Sesab em comunicado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante o incêndio “houve duas pessoas no pavimento superior que entraram em pânico, mas as guarnições conseguiram acalmá-las com técnicas de abordagem a vítimas de pânico em situações desse tipo, as contiveram e as encaminharam ao serviço de Atendimento Pré-Hospitalar”.

“Após o controle das chamas, as equipes realizaram varredura nos apartamentos do prédio, e nenhuma outra vitima foi localizada”, declarou o Corpo de Bombeiros.