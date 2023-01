Uma jovem de 21 anos foi morta a tiros no bairro do Rio Sena, no Subúrbio, na noite do domingo (23). As primeiras informações são de que Luciane Chagas Barbosa Santos foi executada na rua, depois de ser retirada de um imóvel por um grupo encapuzado.

O crime aconteceu na Rua Alto do Cruzeiro e até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou a Polícia Civil.