Jovem de Narandiba é vencedora do Concurso Garota BCS 2018

Thaila Souza, representante da Base Comunitária de Segurança (BCS) de Narandiba, em Salvador, é a grande vencedora do Concurso Garota BCS 2018, promovido pela Polícia Militar da Bahia (PMBA) na noite desta quarta-feira (28). A jovem de 19 anos conquistou os cinco jurados técnicos e se saiu melhor em quesitos como elegância, simpatia, fotogenia, desembaraço em público e atitude.

Leideane Oliveira, 21, representante da base comunitária de Itinga ficou em segundo lugar. Ela foi a grande vencedora das seletivas nos bairros para a passarela do Afro Fashion Day 2018. O terceiro lugar ficou para Tainan Porfiro, 20, representante de Fazenda Coutos.

Thaila, que tem 19 anos, concorreu com outras 17 meninas, com idades entre 16 e 21 anos, representantes de Bases de Salvador e também do interior do estado. A passarela foi montada no Sol Bahia Hotel, no bairro de Patamares, e contou com mais de 300 pessoas presentes na plateia.

A tarefa de passar a tão desejada faixa de Garota BCS coube à vencedora do ano passado, a representante da Base Comunitária de Itinga, Keise Luana Matos, 18. "Hoje, quase um ano depois, eu continuo colhendo os frutos da conquista em 2017. Mudou tudo na minha vida e estou muito feliz de passar meu reinado para as meninas", garantiu Keise.

"Sempre sonhei em representar minha comunidade e agora estou no caminho certo para concretizar a carreira de modelo que tanto desejo", comemorou a vencedora.

O comandante da BCS de Narandiba, capitão Alã Carlos, lembra que "a conquista da candidata da comunidade coroa todo o trabalho desenvolvido pelos policiais da unidade".

Foto: Fernando Vivas/GOVBA

Para chegar à grande final, as competidoras tiveram que vencer outras duas etapas classificatórias. Encararam a passarela e a plateia com a coragem de modelos experientes e fizeram três trocas de roupa, nos estilos gala, praia e casual.

A grande vencedora foi premiada com um contrato com uma agência de modelos e um notebook. A segunda colocada faturou um tablet e a menina que ficou em terceiro lugar levou um smartphone para casa.

A candidata Layane Araújo Sena, 19, representante da BCS de São Caetano, venceu a eleição online promovida entre leitores do CORREIO. Thaila, a vencedora do concurso, ficou em terceiro.

O concurso

Parte do Programa Pacto Pela Vida, executado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), a competição é realizada, desde 2015, pela Polícia Militar da Bahia (PMBA). O comandante geral da PMBA, coronel Anselmo Brandão, destaca que o balanço nesses quatro anos de concurso é positivo.



"É uma atitude ousada da polícia e uma ferramenta que deu certo, através de todo o esforço de uma equipe e desse trabalho de entrosamento com a comunidade, de ressocialização e inclusão. O concurso dá às meninas a oportunidade de realizar sonhos", avalia Brandão.

(Foto: Fernando Vivas/GOVBA) (Foto: Fernando Vivas/GOVBA) (Foto: Fernando Vivas/GOVBA)

(Foto: Fernando Vivas/GOVBA) (Foto: Fernando Vivas/GOVBA) (Foto: Fernando Vivas/GOVBA)

Resgatar e fortalecer a autoestima das competidoras, famílias e vizinhos também está entre os objetivos. Madrinha da ação, a cantora Márcia Freire aceitou sem titubear a missão. "Assim como essas meninas, também vim da comunidade e sei que é muito difícil ter apoio. Uma oportunidade assim é feito a luz na escuridão", comparou a artista.

Ainda figuram como metas do concurso a concretização do policiamento comunitário, a valorização étnica e cultura nas comunidades e o estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional das participantes.

O evento contou com a apresentação dos integrantes do projeto ‘Primeiro Som’, uma ação de iniciação musical com aulas ministradas por policiais militares. Uma performance do grupo teatral 'Vidas em Cenas', que também promove a iniciação nas artes cênicas, completou a programação da noite.