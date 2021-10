Jovem descobre traição entre mãe e namorado: 'me traiu enquanto eu dava à luz'

A britânica Alyssa-Mae Harrison, de 21 anos, viralizou no Tik Tok após acusar seu ex-namorado de tê-la traído com sua mãe. Segundo a jovem, os dois mantiveram um relacionamento durante quase três anos e estavam juntos enquanto ela dava à luz ao filho mais novo do casal.

Com mais de 1,7 milhões de visualizações e a grande repercussão do vídeo, Alyssa deu uma entrevista ao jornal Mirror e revelou os detalhes de como descobriu a traição. Ela conta que só descobriu o caso dois anos depois, quando vizinhos mostraram imagens de câmeras de segurança.

"Meus vizinhos me mostraram imagens da câmera de monitoramento que mostram minha mãe entrando e saindo constantemente de minha casa quando eu não estava, o que me deixou desconfiada. Encontrei, então, mensagens dos dois, com fotos de nudes, detalhes e datas dos incidentes, inclusive do parto. Eu o confrontei, e ele confessou", declarou a jovem.

De início, Alyssa disse que o relacionamento com Ryan era "incrível". "Ele era romântico e nós dois não conseguíamos ficar longe um do outro."

Ao longo dos anos, porém, a jovem, que é assistente de loja, contou que o rapaz passou a ter vários casos com outras mulheres. "Ele costumava chorar e me implorar para ficar, eu me sentia mal por ele", narrou.

Naquele momento, ela decidiu perdoar, e eles permaneceram juntos. Após a descoberta no ano passado, ela terminou o relacionamento e cortou relações com a própria mãe: "Empacotei as coisas dele, joguei da sacada e disse para ele ir embora", completou.

Em declaração ao Mirror, a mãe de Alyssa, Tammy Sturdy, nega as acusações e diz que a filha é uma "mentirosa compulsiva".