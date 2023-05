Jovem desmaia após fumar narguilé e cai em cima de carvão ardente

A jovem Dominck Maiara sofreu um grave acidente enquanto fumava narguilé com os amigos. A pressão baixou, ela desmaiou e caiu com o rosto em cima do carvão do aparelho, deixando-a com uma queimadura na bochecha.

Na sua conta do TikTok, ela contou que saiu num domingo à noite com sua sogra para um evento de forró. Ao decidir não beber naquela noite, optou em fumar narguilé. No vídeo, que tem 581 mil visualizações, ela mostra imagens de sua bochecha com os graves ferimentos. Ao final, disse que se arrependeu de ter fumado.

"Eu estava em pé quando senti que minha pressão estava caindo. Aí eu sentei, Nessa que sentei, eu desmaiei e não lembro mais de nada", diz ela.

A única lembrança dela ao acordar foi de ver vários amigos no seu entorno, preocupados, e com a sogra gritando.