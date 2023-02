Jovem diz ser Madeleine McCann e viraliza nas redes sociais

Uma jovem de 21 anos, que vive em Breslávia, na Polônia, viralizou nesta sexta-feira (17) nas redes sociais depois de alegar que é a verdadeira Madeleine McCann, criança que desapareceu em Portugal, em 2007, quando tinha 3 anos.

Julia Faustyna usou seu perfil no Instagram "evidências" que provariam que ela é a menina desaparecida. Uma delas é uma marca no olho, bem parecida com de Madeleine. A jovem ainda usou o perfil para fazer montagens e mostrar traços semelhantes com a garotinha.

"Eu tenho um defeito no olho, no mesmo olho, o tipo de defeito que Madeleine tinha. Exceto que, no meu caso, está cada vez mais desbotado a cada ano."

A polonesa também fez comparações com os pais da menina. Kate e Gerry McCann. "Acho que posso ser a Madeleine. Estou em contato com uma pessoa da fundação polonesa de pessoas desaparecidas. Provavelmente farei teste de DNA, mas depende da decisão da polícia", escreveu.

A conta @iammadeleinemccann, eu sou Madeleine McCann em português, foi criada terça-feira (14) e já tem mais de 128 mil seguidores. Vídeos dela também viralizaram no TikTok.