Jovem do município de Piatã vai ao sulamericano de Jiu-Jitsu, no Rio

O filho de dona Maria, Pedro Manoel, morador do município de Piatã, na Chapada Diamantina, encontrou o jiu-jitsu não só como um esporte, mas como um estilo de vida, após emagrecer 14kg. No jiu-jitsu, Pedrão, como é conhecido, perdeu peso e encontrou uma paixão.

“Mais do que perder 14kg, descobri que o Jiu-Jitsu não é só um esporte, mas um estilo de vida onde você sempre precisa se superar”, explica.

Pedrão, como é conhecido, representará a Bahia no Sul-Americano da modalidade, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de agosto. Atual Bicampeão Baiano, o faixa laranja participará da competição na categoria Infanto Juvenil Pesadíssimo.

“Desde que começou a treinar, ainda tímido, sempre abriu e fechou a academia comigo. Nunca vi determinação igual. Tudo que ele quer, ele consegue. De fato, é um menino especial e um exemplo de humildade. Mesmo sendo hoje o melhor lutador da academia, continua ajudando a todos, até mesmo na hora de limpar o tatame”, conta o sensei Rodrigo Azevedo, que acompanha o garoto desde o início.

Na galeria de troféus, apesar da ainda curta carreira, a demonstração definitiva da aptidão de Pedro Manoel. O piatãense já participou de 12 campeonatos, ficando nove vezes no lugar mais alto do pódio. Membro da Academia Feroz Jiu-Jitsu, ele coleciona conquistas como o Bicampeonato do Rei do Tatame, Campeão da Copa Katamedojo, Campeão do BCJ Tour e Brasileiro Regional. São 27 lutas no cartel, com apenas três derrotas.

A Brazil Iron, empresa que já investiu mais de R$ 1,2 bi na região, está custeando a viagem do garoto.

“Sou muito grato a cada um que um dia me ajudou, em especial, desta vez, à Brazil Iron. Também agradeço a toda minha família, todos parceiros de treino, ao Sensei Rodrigo e ao Sensei Benyson, muito grato ao Jiu-jitsu que mudou minha vida completamente e a Deus, pois sem ele nada seria possível” completa.