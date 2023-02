Jovem é flagrado em ônibus na Bahia com mil comprimidos de ecstasy

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mil comprimidos de ecstasy, 462 gramas de haxixe e mais 50 insumos (essência) para cigarro eletrônico, no final da tarde da última segunda-feira (13). A apreensão ocorreu por volta das 17h30, quando uma equipe da PRF realizava fiscalização na altura do quilômetro 117 da BR 407, nas imediações de Senhor do Bonfim, quando abordou um ônibus que fazia o itinerário São Paulo (SP) – Fortaleza (CE).

Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe notou que um dos passageiros apresentava um nervosismo incomum e informações desencontradas. Os PRFs revistaram a bagagem dele e encontraram os comprimidos de ecstasy e as outras drogas. Aos policiais, o homem de 20 anos disse que recebeu os produtos ilícitos em São Paulo (SP) e levaria o material para Fortaleza (CE). Informou também que ganharia R$ 1 mil pelo transporte.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao passageiro e ele foi encaminhado com as drogas à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos). O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

Durante a Operação Carnaval 2023, a PRF intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.