Jovem é morta a tiros em Itapuã; homem foi baleado

Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (7) no bairro de Itapuã, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 16h, em uma praça na Rua Professor Souza Brito. Um homem que estava no local também foi atingido por tiros e levado para um hospital.

Segundo informações da TV Bahia, a jovem foi identificada como Bruna Daiane. Ela estava sentada na praça quando dois homens armados chegaram em uma moto e fizeram os disparos. Eles fugiram em seguida. Bruna morreu no local.

A segundo vítima seria um argentino que estava no local procurando uma casa para alugar no bairro.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 15ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de duas pessoas caídas ao solo, vítimas de disparos de arma de fogo, no bairro de Itapuã.

Ao chegar no endereço, as equipes confirmaram a ocorrência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do Departamento de Polícia Técnica, que fez a remoção do corpo e perícia no local do crime.

A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.