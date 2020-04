Jovem é morto a tiros enquanto aguardava em fila de banco em Periperi

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (29) no bairro de Periperi, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em via pública, na Praça da Revolução, por volta das 14h55. Segundo informações da TV Bahia, a vítima, identificada como Luis Henrique, 21 anos, estava na fila da Caixa Econômica Federal, aguardando atendimento para o pagamento do auxílio emergencial, quando foi baleada. Não informações sobre as possíveis motivações do crime. Os suspeitos fugiram do local.

Ainda segundo a PM, quando a guarnição chegou após ligações telefônicas, encontrou a vítima gravemente feriada no chão. O homem foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas terminou não resistindo aos ferimentos.

O policiamento foi reforçado na região durante toda a tarde, devido ao expressivo número de pessoas que já transitam no local cotidianamente.