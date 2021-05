Jovem é presa em Conquista após fingir ser PM para 'dar orgulho à família'

Uma jovem de 24 anos foi presa neste sábado (22) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, por uso indevido do uniforme da Polícia Militar. De acordo com o site Giro Ipiaú, Maria Isabela Oliveira Fortunato admitiu para os policiais que fingia ser da PM para 'dar orgulho à familia' e que não queria admitir que está desempregada.

A descoberta da farsa começou quando Maria Isabela caminhava pela rodoviária de Conquista fardada. Ao ver que ela estava sozinha, uma equipe da PM chegou até a moça para oferecer apoio.

Maria, então, disse que era da Academia da PM e que estava lá para uma atividade. A guarnição desconfiou da história da jovem e entrou em contato com um capitão, que disse desconhecer a moça.

A falsa policial, então, foi levada até a delegacia. Lá, os militares confirmaram que ela não fazia parte da corporação.

Maria Isabela foi enquadrada por uso ilegítimo de uniforme e distintivo. Foram apreendidos um saiote, uma calça, um tarjeta com o nome “AL OF PM FORTUNATO”, luvas, uma camisa branca bordada, uma máscara de proteção com o brasão da PM bordado, um gorro de pala da PM-BA e um cinto de guarnição marrom.

Ainda não se sabe como a jovem teve acesso a esses materiais.