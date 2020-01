Jovem entra em carro de desconhecido e é encontrada morta no Jardim Santo Inácio

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta, caída no chão e com marcas de tiros pelo corpo, na noite de terça-feira (7), no bairro do Jardim Santo Inácio. Identificada como Glauce Neves da Encarnação, ela entrou em um carro desconhecido na cidade de Candeias durante a tarde e desapareceu.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo da jovem foi encontrado por volta as 21h, por uma viatura da 48ª Companhia Independente da Policia Militar (CIPM/Sussuarana), que fazia uma ronda noturna na Alameda 56. Glauce estava usando apenas calça jeans, sem camisa e sem documentos, com perfurações no tórax, peito e braço esquerdo.

Os policiais colocaram a mulher na viatura e levaram para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, mas ela não resistiu aos ferimentos e teve o óbito decretado na unidade de saúde.

O corpo de Glauce foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLRN), onde aguardava liberação até a manhã desta quarta-feira (8).

De acordo com o policiais do posto policial da unidade de saúde, um homem, que se identificou como pai da vítima, procurou o hospital alegando que sua filha era usuária de drogas e desapareceu depois que entrou num veículo desconhecido durante a tarde. A polícia orientou o homem a procurar o IML para reconhecimento do corpo encontrado pela polícia.

A Policia Civil informou que a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai investigar o crime e que a autoria e motivação ainda estão sendo apurados.