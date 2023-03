Jovem exibe enorme píton de estimação no colo e viraliza

Animais de estimação exóticos são ideais para quem não se satisfaz com os usuais cães e gatos. Mas há quem ainda se surpreenda com a criação de cobras domesticadas. Nesta terça (7), um vídeo de uma serpente superou 1,3 milhão de curtidas no Instagram, e foi visto mais de 36 milhões de vezes.

Nas imagens, uma jovem olha um smartphone enquanto uma cobra píton aparece e se aninha no colo da adolescente. Muitos ficam chocados e boquiabertos com as imagens.

I'm your friend.... for now pic.twitter.com/UCz1G11MFP — Wow Terrifying (@WowTerrifying) March 3, 2023

O que chocou ainda os internautas é ver que a jovem pouco se importa com a situação, demonstrando costume com o animal. No Twitter, o vídeo supera 500 mil visualizações.

"Um dia ela vai ser a refeição da cobra", comentou um. "Ter pítons de pets? Louca", opinou um terceiro.