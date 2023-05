Jovem expõe 'golpe' de loja conhecida após comprar conjunto que era da Shein

A moradora Raphaela Leal, da cidade de Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais após mostrar que levou um "golpe" de uma loja bem renomada do município.

Segundo a jovem, ela pagou R$ 469,90 pelo conjunto e, ao chegar em casa, descobriu que as peças eram da Shein. No aplicativo da grande e-commerce asiática, que virou febre no Brasil, o conjunto está saindo por R$ 215,95, podendo sair ainda mais barato com cupons de desconto.

"Comprei um conjunto aqui em uma loja de Itapema, renomada. Fui olhar a etiqueta, tipo: 'gostei, vou comprar mais nessa loja' e a etiqueta é de onde? Da Shein, gente", disse a jovem ao gravar o vídeo.

Em uma das peças do conjunto é possível ver um QR Code que leva diretamente para o site da Shein, exibindo as peças por lá. Com o "golpe", Raphaela retornou à loja e pediu reembolso. Em seguida, ela comprou o mesmo conjunto pelo aplicativo da marca asiática, economizando metade do valor.