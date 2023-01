Jovem fica chocada ao morder caracol em hambúrguer do Mcdonald's

A jovem Shelby Paige Forrester, de Hodnet, Shropshire, na Inglaterra, ficou horrorizada ao comprar um McDonald's e descobrir que o recheio tinha um caracol tamanho médio. A cliente publicou o caso nas redes sociais com várias imagens mostrando o animal com a concha quebrada em vários pedaços.

A jovem contou que achou estranho a parte crocante do sanduíche, principalmente porque não tinha pedido nada parecido no ingrediente do recheio. "Dei literalmente duas ou três mordidas e senti algo sendo triturado na boca. Esperava que fosse um pedaço de frango", comentou.

Com medo, ela cuspiu a comida e acabou ficando em silêncio por alguns minutos até digerir a situação. O marido tentou entender o que estava acontecendo, mas Shelby só conseguiu mostrar o sanduíche, sem esboçar nenhuma reação. "Fiquei paranoica que ele tivesse me passado algum tipo de doença, porque os caracóis carregam todos os tipos de doenças", disse ao jornal The Sun.

O casal jogou fora o resto da comida e fez a reclamação com a rede internacional. O McDonald 's convidou os dois a retornarem ao local para receber outra refeição grátis, mas recusaram. "Eu disse que queria meu dinheiro de volta e que a reclamação fosse levada adiante. Gostaria de algum tipo de compensação por ter um caracol na boca", desabafou.

A empresa entrou em contato com o jornal britânico e afirmou que o McDonald 's passa por controle de qualidade e segue padrões rigorosos. "Quando a cliente trouxe o assunto à atenção da equipe do restaurante, imediatamente pedimos desculpas e oferecemos um reembolso total. Nossa equipe de atendimento ao cliente também entrou em contato com a cliente para pedir desculpas e ajudar a encontrar uma solução".