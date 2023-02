Jovem fica com bebê morto na barriga por quatro dias

Uma jovem de 19 anos ficou durante quatro dias com o bebê morto dentro da barriga até conseguir induzir o parto. A situação aconteceu no Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal.

Chayene da Silva é moradora de Goiás e foi informada no posto de saúde da cidade de Santo Antônio do Descoberto que deveria procurar um hospital no Distrito Federal pois estava com problemas de pressão e diabetes gestacional. Após passar por algumas unidades de saúde, um médico de Samambaia constatou a morte do bebê dentro da barriga durante uma ecografia.

"A gente estava sonhando todos os dias, sonhando com essa criança. A gente entendeu a chegada dessa criança, o primeiro filho. É muito doído o que nós estamos passando. Eu não desejo para ninguém", disse Vanuza da Silva, mãe de Chayene, em conversa ao g1.

A família da jovem registrou ocorrência 32ª Delegacia de Polícia, Samambaia Sul e alegam negligência médica. A Secretaria de Saúde do DF informou que cada profissional tem autonomia para seguir a conduta médica que considerar necessária.