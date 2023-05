Jovem foi morto na frente do pai na Saúde

Dezenas de disparos de arma de fogo assustaram moradores do bairro da Saúde, no Centro de Salvador, na madrugada de segunda-feira (1). Um grupo de pessoas jogava dominó em uma barraca de comida quando homens fortemente armados se aproximaram e efetuaram disparos, por volta das 2 horas da manhã. Thauan Victor Damasceno Lemos, de 18 anos, foi alvejado e morreu ainda no local. Ele teria sido confundido com o alvo do ataque, que foi socorrido. O pai de Thauan é dono do estabelecimento onde o crime ocorreu e presenciou a morte do filho.

As primeiras horas da manhã do que seria um feriado tranquilo foram marcadas por tensão no bairro da Saúde. Poucos moradores quiseram comentar o ocorrido, mas rastros no Largo da Glória davam indícios dos momentos de pânico durante a madrugada. Na correria causada pelos disparos, peças de dominó ficaram no chão. Na barraca Tempero do Carbora, onde Thauan Victor foi morto, foi possível contar ao menos dez marcas de tiro. Casas e um carro também foram atingidos por balas.

Amigos de Thauan Victor, 18, lamentam e pedem por Justiça nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Segundo moradores, ao menos três homens armados saíram de um veículo verde e atiraram cerca de 30 vezes em direção a Thauan. Não houve tempo para que ele se defendesse e nem tentasse se esconder. “Eu acordei com o barulho dos tiros e me escondi dentro de casa. Pelo barulho, a gente achou que iam ser uns cinco mortos”, relatou um homem que preferiu não se identificar. Depois de alvejar Thauan Victor, os criminosos ainda se aproximaram e atiraram outras vezes na direção do jovem, à queima-roupa. Cerca de 15 pessoas ouviam música e jogavam dominó no momento do crime.

Além da barraca, casas e ao menos um carro foram atingidos por disparos (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A vítima morava próximo ao Largo da Glória com familiares e era querido pela vizinhança. “Era um menino maravilhoso, tinha o sonho de ser jogador de futebol, não se envolvia com nada. Eu estava com ele pouco tempo antes, foi questão de minutos e ele morreu”, relatou uma amiga que preferiu não se identificar. O enterro de Thauan Victor ocorreu às 16 horas, no Cemitério Campo Santo.

Pessoas que estavam no local contaram que o outro homem atingido, de prenome Mateus, jogava dominó na barraca. Ele seria envolvido com tráfico de drogas e moradores suspeitam que Thauan Victor foi confundido com ele. Em nota, a Polícia Civil informou que o suposto alvo do ataque foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não detalhou se ele era procurado e nem seu estado de saúde. Autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela 3º Delegacia de Homicídios (3ºDH/BTS).

Na manhã de segunda-feira (1º), ainda era possível encontrar peças de dominó no chão (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Durante a manhã de segunda-feira (1º), a reportagem observou parentes de Thauan Victor no local onde o crime ocorreu, mas eles não quiseram se pronunciar sobre a morte do jovem. A família está em choque, de acordo com conhecidos. “Ele levou muitos tiros e morreu na hora, na frente do pai. A mãe dele é enfermeira e chegou logo depois, foi horrível”, contou uma moradora. Ao menos três viaturas da Polícia Militar se revezaram para manter o local do crime protegido após o crime.

Antes de abrir o ponto comercial em junho de 2021, o pai de Thauan Victor já vendia marmitas na localidade. A feijoada, especialidade da casa, foi ganhando fama e Victor Carboranga decidiu abrir um ponto comercial, que funciona de quarta a domingo. O estabelecimento, em teoria, fecharia às 18 horas no domingo, mas o expediente é estendido quando os clientes permanecem até tarde no local ouvindo samba - como ocorreu na véspera de feriado. O Tempero do Carbora funcionaria no Dia do Trabalhador (1º), mas permaneceu fechado após o ocorrido.

Tranquilidade abalada

Um senhor que mora há mais de duas décadas nas redondezas do Largo da Glória, conta que chegou a alertar Victor Carboranga sobre o perigo de abrir um ponto comercial na região. Segundo este morador, criminosos envolvidos com tráfico de drogas frequentam os espaços, o que poderia ser um risco para pessoas inocentes. “Eu já havia dito para ele ficar atento a quem ia comer lá, mas ele disse que não tinha o que fazer, que eram clientes”, revela.

Nos últimos anos, a Saúde tem se tornado uma opção para quem busca bares com preços em conta e que ficam abertos até de madrugada. As rodas de samba também são um grande atrativo. O resultado é a migração de moradores de diversos bairros da capital baiana que lotam os bares do Largo da Saúde e da Glória, especialmente nas sextas-feiras e finais de semana.

Durante o dia, restaurantes como o Tempero do Carbora e o Di Janela, recebem clientes que apreciam a culinária regional. Este último, que recebe presença de famosos com frequência, iria abrir no feriado, mas o funcionamento foi suspenso após o crime. Funcionários do restaurante até foram ao local pela manhã, mas descobriram na porta que o expediente havia sido cancelado.

“Tem vindo muita gente de fora aqui para o bairro. O problema é que vem gente do bem e gente ruim”, resumiu uma moradora. Apesar do clima interiorano que o bairro transmite, a Saúde não está imune aos desentendimentos de organizações criminosas na cidade. A facção Bonde do Maluco (BDM), que comanda a Saúde, possui rivalidades com traficantes da Gamboa, o que causa tensão em ambas localidades e justifica o silêncio da população diante do crime.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.