Jovem morre afogado após mergulhar em canal de irrigação na Bahia

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto no canal de irrigação Agrovale, no norte da Bahia, no domingo (12).

De acordo com a Polícia Civil, as guias de perícia e remoção do corpo de Maicon Jhon de Jesus Araújo foram expedidas pela 1ª Delegacia Territorial de Juazeiro que apura as circunstâncias do fato.

Segundo informações da TV Bahia, testemunhas contaram que o rapaz estava ingerindo bebida alcóolica junto a um grupo de amigos, que tinha a intenção de pescar no local. Após avistarem uma placa de proibição, o grupo desistiu, mas o jovem resolveu entrar e nadar no local para atravessar o local, e não retornou para a superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após quatro minutos de buscas, o corpo dele foi encontrado pelos mergulhadores.