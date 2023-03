Jovem morta em Itapuã namorava empresário que desapareceu na Bonocô

Daiane Alves de Souza, de 23 anos, morta a tiros no bairro Itapuã, em Salvador, na tarde de terça-feira (7), namorava o empresário Fábio Carmel, de 45 anos, que está desaparecido há aproximadamente um ano. Ele foi visto pela última vez na Avenida Bonocô, em maio de 2022. O relacionamento entre os dois foi confirmado por familiares. A Polícia Civil informou que investiga a possibilidade de relação entre os casos.

Daiane estava sentada na praça da Rua Professor Souza Brito, próximo ao Farol de Itapuã, na tarde de ontem, quando dois homens a bordo de uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo contra ela. A vítima estava sentada em frente a um depósito de bebidas. Os criminosos fugiram em seguida. Daiane morreu no local. Um cliente que estava no estabelecimento comercial também ficou ferido.

O empresário Fábio de Souza Carmel foi visto pela última vez no dia 12 de maior de 2022, após o veículo que conduzia apresentar pane na Avenida Bonocô, em Salvador. Fábio era dono de uma fábrica de salgados, em Itapuã.

À época do desaparecimento, a irmã do empresário revelou que ele tinha sofrido ameaças de morte quatro meses antes. Jamile Carmel afirmou que Fábio havia recebido um recado anônimo com a mensagem: "Eu estou com a mão cheia de pólvora para você". Após o sumiço do pai, dois filhos do empresário passaram a tocar o empreeendimento.