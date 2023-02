Jovem não cede lugar em avião para mãe e filho voarem juntos e polemiza

A escolha do assento é fundamental na hora do voo, tanto que gerou uma briga recentemente em Salvador. Uma jovem estadunidense, fã da janelinha, se antecipou e elegeu o lugar em que estaria no avião. Até que Surya Garg foi abordada por uma mãe, no início da viagem, pedindo uma troca.

A explicação dada é de que ela gostaria de sentar ao lado do filho. A jovem, no entanto, percebeu que o herdeiro era um adolescente que media 1,80m, e recusou o pedido.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, Surya relembrou a história: “Eu perguntei: ‘Quem é seu filho?’. E ela apontou para um homem de 1,80 m!”.

Garg relatou que o rapaz parecia ter “no mínimo 16 ou 17 anos” e já tinha aparência de adulto. A norte-americana ainda contou que, enquanto estavam na fila do embarque, o menino falava ao telefone com a namorada. “Esse não era como o ‘filhinho’ dela. É quase um adulto”, esbraveja a jovem na filmagem.

Leia também: Disputa por assento na janela provoca pancadaria entre famílias no avião da Gol em Salvador

Sem saber muito bem o que responder, Surya explicou para a mãe que havia pagado a mais pelo assento na janela e que não ia mudar de lugar no avião. A mulher não gostou da atitude e ficou irritada com Garg, xingando-a durante todo o voo.

“Ela me olhou com a cara mais desagradável que eu já vi e se sentou ao meu lado no assento do meio, que foi designado para ela. O filho dela voltou para o lugar do meio na fileira de trás e, então, não estou brincando, ela murmurou palavrões para mim durante todo o voo”, diz Surya na publicação.

A jovem ainda questiona no vídeo, que possui mais de 1 milhão de visualizações: “Eu estava errada aqui? Preciso que alguém me conte”.