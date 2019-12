Jovem natural de Catu morre afogado na praia de Pituaçu em Salvador

Cinco adolescentes se afogaram na tarde de domingo (29), na praia de Pituaçu, em frente ao Circo Picolino, na Orla de Salvador, e um deles não resistiu e morreu no local. Caíque Conceição dos Santos Silva, 19 anos, é natural da cidade de Catu, na Região Metropolitana (RMS) e estava abrigado com a mãe na Fundação Cidade Mãe, no Engenho Velho de Brotas. De acordo com o Salvamar, os jovens estavam acompanhados de um monitor. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros quatro jovens.

Na manhã desta segunda-feira (30), funcionários da fundação e membros do Conselho Tutelar de Catu acompanharam a mãe do jovem no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) para realizar a liberação do corpo do adolescente. Muito abalada, a mãe do rapaz preferiu não falar com a imprensa.

O CORREIO tentou contato com a Fundação Cidade Mãe, mas não obteve sucesso.O corpo de Caíque foi encaminhado para a cidade de Catu para o sepultamento, que acontece às 16h desta segunda-feira (30), no Cemitério Municipal.

Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro*