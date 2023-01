Jovem obeso de 25 anos morre na porta de hospital após ter atendimento negado

O jovem Vitor Augusto Marcos de Oliveira, de 25 anos, morreu na porta do Hospital Geral de Taipas, na Zona Norte de São Paulo, nesta quinta-feira (5), após ter o atendimento médico negado por não ter equipamentos adequados para pessoas obesas.

Segundo a mãe do jovem, Andreia Marcos da Silva, ele chegou a ser atendido na UPA na manhã da quinta-feira (5), mas foi transferido para outros hospitais. “A saga começou quando meu filho chegou no hospital cachoeirinha, que onde falaram que não tinha suporte para obeso. Aí eu fiquei louca: "como assim? Se o Cross [central de regulação de ofertas e serviços de saúde] mandou a vaga para cá, como que não vai aceitar?", disse em conversa ao G1.

Sofrendo de obesidade com 190 kg, Vitor precisava de uma maca especial para a transferência, o que dificultou o atendimento médico. No hospital, ele chegou a esperar por mais de três horas dentro da ambulância por uma maca, mas acabou sofrendo três paradas cardíacas e foi atendido dentro do Samu, morrendo em seguida.

"Foi negligenciado, meu filho foi. Meu filho não tem o direito de ter uma maca, meu filho ficou em um assoalho, isso eu nunca vou esquecer. Meu filho morreu em cima de um assoalho, ele não teve direito de morrer em cima de um colchão", desabafou a mãe. A Secretaria estadual da Saúde afirma que vai investigar o caso.