Jovem pega carro emprestado do pai e acaba detido por receptação na Bahia

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um jovem de 19 anos conduzindo um veículo Hyundai/Hb20 com registro de roubo. A ação foi drealizada na noite desta segunda-feira (26), na BR 116, em trecho do município de Tucano, no nordeste da Bahia.

Durante a vistoria no carro, os policiais constataram que as placas eram clonadas de outro Hb20 com as mesmas características. Foi verificado também que os caracteres do Hb20 estavam adulterados para tentar encobertar a origem ilícita, já que o veículo original possuía ‘queixa’ de crime registrada em Salvador.

Aos policiais, o condutor disse que pegou o carro emprestado do pai para passear com amigos no povoado do Jorro. Informou também que o veículo foi comprado pelo valor de R$ 20 mil na cidade de Ribeira do Pombal. Por fim, relatou que acreditava que o veículo fosse ‘Pokemon’.

Diante dos fatos e configurado o crime de receptação (art. 180 do CP), a PRF deu voz de prisão ao motorista e apresentou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.