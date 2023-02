Jovem polonesa não é Madeleine McCann, garante polícia

Julia Wendell, jovem polonesa de 21 anos, não é Madeleine McCann, criança desaparecida desde 2007. A conclusão é da Polícia da Polônia, que reuniu provas suficientes de que a jovem mentiu quando alegava ser Madeleine.

"As ações realizadas pelos policiais até o momento contradizem a versão apresentada pela jovem. As atividades ainda estão em andamento, mas já é possível descartar que essa versão seja verdadeira", disse o porta-voz da polícia Pawel Noga.

Julia postou vários vídeos e montagens no Instagram, onde tentava provar semelhanças entre ela e a britânica desaparecida. Entretanto, um investigador que atuou no caso da criança desaparecida disse que uma análise biométrica feita por ele mostrou "não haver semelhanças entre as feições" das duas.

Julia chegou a dizer que os pais de Madeleine, Gary e Kate, teriam aceitado fazer um exame de DNA, mas até o momento eles não se manifestaram oficialmente. Contudo, os pais da polonesa se negaram a realizar o procedimento, e afirmam ter os comprovantes de que ela é não é a britânica, como documentos oficiais, inclusive a certidão de nascimento, e fotos de Faustyna desde a infância, já entregues às autoridades da Polônia.

Em nota, os pais de Julia alegaram que a jovem sofre de problemas mentais e sempre quis ser uma pessoa famosa. Ela já passou por profissionais de saúde, como psicólogos e psiquiatras, e fez uso de medicamentos. "Julia já quis ser cantora, modelo. Ela sempre quis ser popular. O que está acontecendo agora deu a ela 1 milhão de seguidores. Temos medo de que Julia carregue o inevitável. A Internet não esquece, e é óbvio que Julia não é Maddie", disseram os familiares.