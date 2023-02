Jovem promessa do sertanejo morre após ser atingido por raio

O cantor sertanejo Kayo Silva, de apenas 17 anos, morreu nesta quinta-feira (23) após ser atingido por um raio na cidade de Cumari, em Goiás. A jovem promessa do sertanejo e se apresentava ao lado do irmão gêmeo, Kayck, com quem formava uma dupla.

Kayo chegou a ser levado pelo hospital, onde foi atendido. No entanto, ele morreu pouco depois. As informações são do Portal G1.

Nas redes sociais, amigos e familiares do adolescente lamentaram a morte: “Um jovem que deixou uma marca registrada em nosso coração de amor e humildade”, disse uma amiga. “Não acredito! Vai deixar saudades. Vá em paz, Kayo”, comentou outra.