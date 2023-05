Jovem que planejou matar pais e membros de igreja é preso por terrorismo na Bahia

Um jovem de 18 anos foi preso pelo crime de terrorismo, na manhã desta sexta-feira (26), em Ilhéus, no sul da Bahia. Durante a investigação, os policiais identificaram que ele pretendia atentar contra a vida dos próprios pais e de integrantes de uma igreja que ele frequentava.

Policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dele nesta manhã.

Na casa foram encontrados três celulares, dois computadores, uma machadinha, uma faca tática, três cadernetas, uma máscara, touca preta de lã, um bastão com parafuso nas pontas, e uma caixa de papelão com frases nazistas.



“A Polícia Civil recebeu a denúncia que foi compartilhada com a 7ª Coorpin de Ilhéus, cujas equipes fizeram as investigações e solicitaram ao Judiciário um mandado de busca e apreensão. Ao chegar na localidade, o homem, de 18 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de terrorismo. Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário e o material apreendido será encaminhado para a perícia”, explicou a coordenadora da 7ª Coorpin, delegada Katiana Amorim.