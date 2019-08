Jovem tenta matar o primo para se vingar de abusos: 'Não consigo viver'

Um jovem de 25 anos tentou matar o próprio primo, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na noite desta terça-feira (13). Segundp informações do G1 e do Uol, o rapaz foi preso em flagrante. Na delegacia, porém, ele alegou que havia sido sexualmente abusado pela vítima quando era menor e 'não conseguia viver com isso'.

Ainda de acordo com o G1, o tiro acertou o ombro do rapaz, que tem 28 anos, e está internado em um hospital da cidade fora de risco. Segundo informações da Polícia Civil divulgadas nesta quarta (14), o crime aconteceu por volta das 20h, dentro de uma loja de roupas localizada em um posto de combustíveis no bairro Tude Bastos. A vítima do disparo é um dos donos da loja. Já o primo trabalha fazendo a panfletagem do estabelecimento.

Perto da loja fechar, o autor do crime, que não teve seu nome divulgado, sacou uma arma e atirou contra a vítima, que tentou abaixar atrás do balcão para se proteger mas acabou sendo atingida no ombro.

O jovem, por sua vez, ainda de acordo com o G1, escondeu a arma dentro de uma mochila e tentou fugir, mas foi rendido por um agente penitenciário que estava no posto de combustíveis ao lado. De acordo com o delegado da Delegacia Sede de Praia Grande, responsável pela ocorrência, Alexandre Comin, o agente chegou a pensar que se tratava de um assalto ao estabelecimento.

O agente rendeu o autor do disparo e chamou a polícia. O rapaz foi levado para a delegacia e, em depoimento, disse que a vítima é seu primo.

"Ele alegou que o primo abusou sexualmente dele quanto ele tinha mais ou menos 12 anos de idade. O autor tinha 15 na época e ele não consegue conviver com isso. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio", explicou o delegado.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Irmã Dulce, onde permanece internado, e não corre risco de vida. Segundo Comin, ele deverá ser ouvido pela polícia assim que receber alta do hospital. A arma utilizada no crime foi apreendida.