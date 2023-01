Jovem tira selfie durante 15 anos e vídeo viraliza nas redes sociais

Imagina começar a tirar selfie aos 13 anos e registrar as mudanças físicas durante uma década e meia? Foi o que o jovem Jordan Wilson, de 28 anos, fez no dia 25 de dezembro de 2007.

Durante 15 anos, ele tirou várias selfies para mostrar como a aparência mudou desde os 13 anos, no início da adolescência. Atualmente já adulto, o rapaz resolveu encerrar as fotos e fez um compilado com todas os cliques registrados, publicando no Natal de 2022.

Em menos de 10 dias, o vídeo já ultrapassou mais de 300 mil visualizações. Mas esse não é o primeiro vídeo de Jordan mostrando a linha do tempo. Em 2010, quando completou mil dias seguidos tirando foto, ele publicou no YouTube.

Quando o projeto chegou a marca de cinco anos, ele subiu na plataforma o segundo vídeo e o terceiro vídeo, o mais famoso, com 21 milhões de visualizações, foi publicado quando ele completou 10 anos tirando selfies.

Questionado sobre não tirar férias devido ao fundo azul e preto das fotos, Jordan explicou que o tecido nas imagens é compacto e pode ser carregado para onde ele quiser. Além disso, sobre a câmera, ele usou a mesma entre 2007 e 2020, mas precisou trocá-la quando apresentou falhas.