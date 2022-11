Jovem 'trolla' amigos com falso áudio de Galvão Bueno

No clima da Copa do Mundo, um jovem resolveu fazer uma brincadeira com os amigos e bombou nas redes sociais. Morador de Avaré, em São Paulo, Lucas Monteiro usou um recurso do TikTok e criou um vídeo com a voz do narrador de futebol da Globo, Galvão Bueno.

Ele criou um suposto sorteio de uma camisa da Seleção Brasileira com vários autógrafos, todos falsos inclusive. Para ter a chance de ganhar, era necessário postar uma selfie com o dedo indicador para cima, como se estivesse sinalizando o "número um".

O vídeo publicado há pouco mais de uma semana fez tanto sucesso que já tem mais de 430 mil visualizações. "Ele me falou que vocês, assim como eu, gostam de acompanhar a nossa Seleção. Então, vamos fazer o seguinte: vou mandar uma camisa da nossa Seleção", diz o áudio, supostamente gravado por Galvão Bueno.

Muitos amigos de Lucas Monteiro encaminharam as fotos pedidas e, apesar de ser tudo uma brincadeira, ele realizou o sorteio e até entregou o prêmio com os autógrafos falsos, mas revelou a brincadeira.